Для рынка нефти наступает очень насыщенный и важный день

Трудный и важный день среды начинается снижением нефтяных цен, но во вторник они еще немного подросли. Вновь опережающими темпами росли цены европейской нефти Брент. Кроме беспокойств по поводу забастовки в Норвегии страны Старого Света нервничают по поводу переговоров с США. Тем более, что ситуация с Ираном будет дополнительным фактором снижения предложения на рынке, наряду с уже известными проблемами поставок из Канады, Ливии и Венесуэлы.

Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля. Основным фоном встречи являются разногласия между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также давлением США по увеличению финансирования европейскими странами расходов НАТО. Важным аргументом давления США остаются уже введенные и планируемые экспортные пошлины на товары из Европы. То, что США настроены весьма серьезно, показывает европейцам быстрая эскалация торговой войны США с Китаем. Да и по другим вопросам настрой США тоже очень решительный.

Госсекретарь США Майк Помпео уже прибыл в Брюссель, где планирует встречи, направленные на усиление давления против Ирана. По словам представителя госдепа США «очень серьезно настроены на возвращение санкций». В качестве «подслащивания» пилюли европейцам они уверяют, что очень плотно работают со странами, которые могут предоставить альтернативу поставкам нефти из Ирана. США действительно ведут интенсивные переговоры с Саудовской Аравией и другими крупными мировыми экспортерами нефти, чтобы минимизировать урон из-за потенциального ухода Ирана с этого рынка в результате возвращения санкций против него. Результаты в виде решений по увеличению добычи нефти со стороны СА и других добывающих стран уже можно предъявлять публике.

Кроме начала встречи стран НАТО сегодняшний день для рынка нефти будет важен еще и выходом месячного обзора ОПЕК, а также оперативных недельных данных EIA на 6 июля по запасам и добыче нефти в США. Напомним, что согласно вышедшим накануне оценкам Американского нефтяного института (API) запасы нефти за неделю в США упали на 6,8 мб, в том числе в хранилище Кушинга они сократились на 1,93 мб. (запасы бензина упали на 1,59 мб, запасы дистиллятов выросли на 1,95 мб). А вот согласно прогнозам экспертов агентства Bloomberg запасы сырой нефти в США должны снизиться на 3,875 мб, а запасы бензина на 1,0 мб. Запасы дистиллятов: +1,0 мб. (По собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге должны снизиться на 1,3 мб). Так что для рынка нефти наступает очень насыщенный и важный день







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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