Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11.07.2018

Рубль ждет локальное отступление

Рубль прилично укрепился на торгах во вторник, прибавив свыше 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль финишировала в районе 61,80 руб., отметившись более чем на 1-месячных минимумах. Евро/рубль впервые с середины июня коснулась уровня 72,50 руб.
Спрос на российскую валюту подогревается по мере приближения встречи лидеров США и РФ. Накануне Трамп допустил, что диалог с Путиным, скорее всего, станет самой легкой частью его турне в Европу. Это дало рынку надежду на конструктивное общение президентов и возможное потепление отношений двух стран. Приближение налогового периода также благотворно сказывается на самочувствии «деревянного». Все это способствует ослаблению давления на рубль в условиях отсутствия внутреннего негатива.
В краткосрочной перспективе, однако, валюта рискует оказаться под локальным давлением из-за ухудшения внешнего фона и падения котировок нефти. Америка анонсировала новые 10%-ные тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов. Эскалация торгового конфликта ударила по рисковым активам, и в начале сессии на этом фоне рубль может лишиться части завоеванных очков. Brent тем временем отступает на признаках смягчения позиции Вашингтона относительно санкций против Ирана. В этих условиях пара доллар/рубль с большой долей вероятности откроется гэпом вверх и поднимется над уровнем 62 руб. Однако давление вряд ли будет продолжительным и мощным.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100