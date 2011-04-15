Рубль ждет локальное отступление

Рубль прилично укрепился на торгах во вторник, прибавив свыше 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль финишировала в районе 61,80 руб., отметившись более чем на 1-месячных минимумах. Евро/рубль впервые с середины июня коснулась уровня 72,50 руб.

Спрос на российскую валюту подогревается по мере приближения встречи лидеров США и РФ. Накануне Трамп допустил, что диалог с Путиным, скорее всего, станет самой легкой частью его турне в Европу. Это дало рынку надежду на конструктивное общение президентов и возможное потепление отношений двух стран. Приближение налогового периода также благотворно сказывается на самочувствии «деревянного». Все это способствует ослаблению давления на рубль в условиях отсутствия внутреннего негатива.

В краткосрочной перспективе, однако, валюта рискует оказаться под локальным давлением из-за ухудшения внешнего фона и падения котировок нефти. Америка анонсировала новые 10%-ные тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов. Эскалация торгового конфликта ударила по рисковым активам, и в начале сессии на этом фоне рубль может лишиться части завоеванных очков. Brent тем временем отступает на признаках смягчения позиции Вашингтона относительно санкций против Ирана. В этих условиях пара доллар/рубль с большой долей вероятности откроется гэпом вверх и поднимется над уровнем 62 руб. Однако давление вряд ли будет продолжительным и мощным.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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