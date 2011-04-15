В среду наметилась коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Объявление США планов расширения пошлин на импорт из Китая стало поводом к сокращению позиций на мировых рынках акций в целом. Кроме того, угроза эскалации «торговых войн» была отнесена трейдерами к потенциальным факторам негативного влияния на спрос на сырье (в итоге фьючерсы на нефть Brent, например, понизились почти на 7%). В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Норникель (GMKN, -4.0%), Мечел (MTLR, -2.8%), Аэрофлот (AFLT, -1.8%), Лукойл (LKOH, -1.7%), Газпром (GAZP, -1.7%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 16.3%, Северо-западного морского пароходства (SZPR) – на 9.2%. Тем временем в минусе закрылись МГТС (MGTS, -10.5%), Калужская сбытовая компания (KLSB, -6.6%), Челябэнергосбыт (CLSB, -6.6%).

Фондовые индексы США понизились на 0.5% - 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС после вчерашней избыточно нервной реакции на сообщения об укреплении барьеров во внешней торговле между США и Китаем. Вместе с тем, мировые рынки акций остаются в состоянии повышенной волатильности, и возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов возможно движение в направлении отметки 62.5 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося укрепления доллара США к корзине мировых валют.









Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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