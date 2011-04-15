Рубль консолидируется у текущих значений на восстановлении внешнего фона

Пара USD/RUB завершила торги в среду ростом на 62 копейки – 62,36 рубля, пара EUR/RUB - на 27 копеек, до 72,83 рубля на фоне обвала нефти в район 73-74 доллара за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Падению нефти марки Brent более чем на 7% способствовал ряд факторов: это и сообщение Национальной нефтяной компании Ливии о возобновлении добычи и экспорта «черного золота», и увеличение добычи нефти в июне Саудовской Аравией (согласно докладу ОПЕК), и растущие торговые войны между Вашингтоном и Пекином, которые давили на рынки с самого утра. Впрочем, стоит отметить устойчивость российской валюты, потерявшей к доллару всего около 1% по итогу торгов.

Американские индексы снизились на 0,55-0,88% на фоне усиления торговых войню В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду снизился на 0,88% - до 24700,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,55%, составив 7716,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,71%, до 2774,02 пункта, по данным Libertex.

Несмотря на провал нефтяных котировок в среду вечером с утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки поднимаются, цены на нефть демонстрируют корректируются вверх и торгуются выше 74 долларов за баррель. Тем не менее, в начале торгов, рубль, скорее всего, продолжит отыгрывать вчерашнее падение нефти.

Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,39-0,53%: на индекс S&P 500 – на 0,39%, на индекс NASDAQ - на 0,53%, на индекс Dow Jones – на 0,43%. Азиатские рынки корректируются вверх в пределах 0,7-2,34%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,9%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 2,34%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1%, при этом японский Nikkei 225 - на 1,36%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,2-73,5 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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