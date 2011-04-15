Рубль балансирует у локального максимума

Рынок акций РФ закончил торги в среду значительным падением. Новости о том, что Белый дом принял решение об увеличении таможенных пошлин общим объемом на 200 млрд долларов обвалило финансовые рынки, вызвав новые опасения в отношении роста мировой экономики из-за эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (-1,44%), телекоммуникационного (-1,00%) и финансового (-0,96%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 1,14% и закрылся на отметке 2338.30 пунктов. Индекс РТС упал на 1,16% и остановился на уровне 1188.42 пунктов на волне ослабления курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули, несмотря на сильнейшее снижение запасов сырой нефти в США, о чем сообщило Министерства энергетики страны. Давление на котировки оказывает эскалация торговой войны между США и Китаем. Котировки нефти марки Brent к концу торгов в России обвалились на 3%, до 76,49 долларов за баррель. Котировки WTI рухнули на 2,10%, до 72,55 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался в течение дня очень волатильно то снижаясь против доллара и евро, то, наоборот, прибавляя в цене. C одной стороны, его поддерживает рост спроса на рублевые активы, в первую очередь ОФЗ, и ожидание позитива от встречи Д. Трампа и В. Путина в понедельник в Хельсинки, но, с другой, на него оказывает давление тема торговых войн. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,48%, до 62,03 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,16%, до 72,68 рублей за евро.

Рубль продолжает балансировать после сильного роста во вторник. Можно предположить, что он все-таки развернется вниз, если цены на сырую нефть окажутся под давлением, а доллар получит поддержку на волне позитивных данных из США.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital











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