Brent переводит дух после агрессивных продаж

Нефть Brent начала дешеветь с самого утра среды, ускорив спад во второй половине дня. В итоге котировки просели более чем на 7%, показав самое масштабное с 2016 года падение. Цены нащупали дно лишь на отметке 73, которой актив не касался с 22 июня. На утренней сессии четверга цены тестируют область 74,50 в рамках коррекции после агрессивных распродаж.

Выход из длинных позиций приобрел такие колоссальные масштабы по той причине, что вплоть до момента начала коррекции игроки активно закладывали в цену позитивные для цен факторы, в том числе возникновение дефицита предложения на мировой арене. И как только появились сигналы противоположного характера, участники рынка ринулись ликвидировать позиции на покупку, а технические факторы лишь усугубили ситуацию.

Наблюдавшееся накануне падение котировок определенно выглядит чрезмерным и слишком эмоциональным. Распродажи повлекло сочетание таких сигналов, как увеличение добычи в Саудовской Аравии, возможное ослабление американских санкций в отношении экспорта из Ирана, а также новость об оперативном восстановлении добычи в Ливии.

При этом рынок проигнорировал очередной неплохой отчет из США. по данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти упали еще на 12,6 млн баррелей, а добыча снова осталась без изменений – на уровне 10,9 млн баррелей в сутки.

В краткосрочной перспективе Brent будет предпринимать попытки дальнейшего восстановления – пространство для коррекции присутствует. Однако вера быков в дефицит предложения подорвана – теперь им придется ждать новых сигналов о перебоях в поставках или других новостей, сигнализирующих об ужесточении условий на рынке черного золота. Ближайшее сопротивление сейчас проходит в районе отметки 77.









Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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