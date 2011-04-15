Вчерашние новости о подготовке Администрацией Трампа списка китайских товаров на сумму в 200 млрд долл., в отношении которых может быть введена 10%-ная импортная пошлина, привели к ухудшению настроений на рынке всего на один день. Уже сегодня настроения на рынках улучшаются – большинство индексов азиатско-тихоокеанского региона прибавляют 1-2%, китайский Shanghai Comp. уже компенсировал все потери вчерашнего дня. Позитивную динамику демонстрируют и фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,4-0,6%.

Безусловно, тема торговых ограничений США-КНР продолжит оставаться в центре внимания инвесторов в ближайшие дни, и в случае новых заявлений представителей сторон рынок может вновь акцентироваться на данной группе рисков. Однако в ближайшие два торговых дня внимание от темы торговых переговоров может отвлекать сегодняшняя публикация данных по потребительской инфляции в США (ожидается роста показателя в годовом исчислении с 2,2% до 2,3%) и завтрашнее представление корпоративной отчетности американскими банками (Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo).

Индекс Мосбиржи вчера продемонстрировал снижение, опустившись к зоне поддержек вблизи 2330-2340 б.п., но резкое снижение нефтяных котировок уже после закрытия торгов на Московской бирже может привести к продолжению развития коррекционного сценария и сегодня. Следующая ближайшая зона поддержек для индекса Мосбиржи, на наш взгляд, расположена вблизи уровней в 2290-2300 б.п. Длительность развития коррекционного сценария для российского фондового рынка, вероятно, в первую очередь зависит от того, насколько устойчивым являлось вчерашнее снижение нефтяных котировок. При возврате цен на нефть марки Brent выше 75 долл/барр. негатив в отношении российских акций должен постепенно ослабевать, а общее улучшение конъюнктуры на глобальных рынках также может сдерживать текущие негативные настроения.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"









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