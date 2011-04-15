Противостояние США и Китая влияет на рубль сильнее, чем нефть

В среду, 11 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 62 коп. (+1,05%), до 62,35 руб., курс евро – на 27 коп. (+0,37%), до 72,83 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,7 млрд (+34,2%), а в паре евро/рубль – 471,0 млн евро (-5,64%).

Банк России с 12 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,4442 руб., что ниже предыдущего закрытия на 34,62 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,9365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 49,90 коп.

Рубль растерял заработанную прибыль за вторник против доллара США. К евро потери были меньше из-за ослабления единой валюты на рынке Форекс. Его ослаблению способствовали резкое снижение цен на нефть, а также уход из рисковых активов в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем.

Цена на нефть сорта Brent снизилась на 6,5%, до $73,03 за баррель. Падение котировок началось на азиатской сессии и усилилось на торгах в Европе. Падение стоимости до $77 за бочку рассматривалось как коррекционное движение к росту с $76,35 до $79,48. При падении цены ниже $77 за баррель включился технический фактор – произошло срабатывание защитных стопов под трендовой линией.

Снижение цены на нефть произошло, несмотря на то, что Минэнерго США сообщило об уменьшении объёма запасов нефти на неделе, закончившейся 6 июля. На минувшей неделе запасы нефти уменьшились на 12,6 млн баррелей, до 405,2 млн баррелей (прогноз был 4,489 млн баррелей), запасы бензина – на 700 тыс. баррелей, до 239 млн баррелей (прогноз был -800 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 4,1 млн баррелей, до 121,7 млн баррелей (прогноз был 800 тыс. баррелей). Добыча нефти в США осталась на уровне 10,9 млн баррелей в день.

Падение цены могли вызвать два фактора: во-первых, возможное ослабление санкций США в отношении экспорта иранской нефти, во-вторых, возвращение производства и экспорта нефти с терминалов в Ливии до нормального уровня. Новости стали спусковым крючком к закрытию длинных позиций, а потом сработали защитные стопы, что привело к резкому падению цены.

Что касается торговой войны США и Китая, то президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-х пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд. Пекин вряд ли пойдёт на уступки, поэтому рубль будет испытывать давление от разрастания конфликта.

В четверг, 12 июля, нефть после обвала подорожала на 0,82%, до $74,72 за баррель. Это технический отскок, поэтому он не окажет влияния на пару доллар/рубль.

Негативные новости для рубля приглушили позитивные ожидания от встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем не менее ослабление отечественной валюты из-за неё будет сдержанным.

Минфин от размещения двух выпусков ОФЗ выручил 39,04 млрд рублей при общем спросе 111,26 млрд. рублей. Ведомство недобрало 1 млрд. рублей. По итогам дня индекс RGBI вырос. Значит участники рынка оценили аукционы как успешные.

В четверг идеальным вариантом для пары доллар/рубль видится повышение до 62,80 руб., для пары евро/рубль – до 73,20 руб. Пара евро/рубль может вырасти до указанной цены на фоне восходящего коррекционного движения евро/доллар.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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