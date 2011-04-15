Рубль настроен на позитив

Рубль слегка снизился в паре с долларом и остался практически без изменений против евро на торгах в среду. Валюта по большей части проигнорировала обвал нефтяных котировок, которые подешевели сразу на 7%. По итогам сессии доллар вернулся немногим выше уровня 62 руб., а евро обосновался вблизи уровней открытия в районе 72,60 руб.

Российская валюта довольно апатично отнеслась к свободному падению цен на нефть. Отчасти это объясняется оптимистичными ожиданиями предстоящей встречи лидеров США и России, а также постепенным оживлением спроса на рублевую ликвидность перед началом налогового периода в стране. Успешный аукцион Минфина также добавил нашей валюте сил для сопротивления негативным факторам. Кроме того, такие масштабы фиксации прибыли в сырьевом сегменте были «приправлены» эмоциями игроков и техническими факторами, тогда как главным катализатором распродаж послужили новости о восстановлении добычи в Ливии.

Brent немного отошла от минимумов и пытается восстановиться. Тем не менее, у рубля не так много шансов показать подъем в ходе сегодняшней сессии, поскольку Brent все еще остается на низких уровнях, а доллар продолжает пользоваться спросом в преддверии важного отчета по американской инфляции. Если цифры не разочаруют, позиции «американца» только укрепятся, что негативным образом отразится на курсе рубля во второй половине сессии, если к тому времени Brent не привлечет внушительный интерес к покупкам на спадах.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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