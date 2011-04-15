Рынок акций попытается отыграть вчерашние потери

​Словно торнадо прошелся вчера по товарному рынку, отправив котировки сырьевых активов в нокаут. Так, нефть вчера рухнула на 6% и в моменте доходила до уровня 73 доллара за баррель. Пробило сопротивление на уровне 1250 долларов и золото. Основной причиной такой динамики стал рост опасений снижения мирового товарооборота из-за усиления торговой войны между Штатами и Китаем.

​Кроме того, на нефть негативно повлияли сообщения о снятии проблем с поставкой сырья на мировой рынок в Ливии. Но даже учитывая техническую перегретость нефти, падение на 6% выглядит все-таки избыточным.

​Сегодня нефть отскакивает от вчерашнего закрытия на 0,8% и подбирается к отметке 75 доллара за баррель. Мы ждем продолжения роста котировок нефти в течение дня как минимум выше 75,5 доллара за баррель.

​Повышающаяся нефть, растущие более чем на 0,3% фьючерсы на американские индексы, и хорошо отскочившая после вчерашнего падения фондовая Азия дают надежду на возобновление роста рынка акций, динамика которого, впрочем, во многом зависит от притока денег нерезидентов. Пока Индекс Мосбиржи держится выше поддержки 2322 пункта и имеет шанс прибавить по итогам торгов более процента.

​Ждем и укрепления рубля, который на негативном внешнем фоне потерял вчера к доллару около процента. При этом тренд на укрепление российской валюты остается в силе. Сегодня для подтверждения тренда рублю хорошо бы уйти ниже отметки 61,7, что вполне реально: в ходе азиатской сессии доллар приостановил рост к мировым валютам. Так, пара евро-доллар торгуется сейчас практически без изменений после вчерашнего падения.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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