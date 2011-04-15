В четверг снижение по индексу РТС замедлилось, но спрос в секторе высоколиквидных бумаг оставался подавленным из-за неопределенной обстановки на сырьевых рынках и опасений, связанных с возможным развитием «торговой войны» между США и Китаем (впрочем, некоторые высказывания представителей обеих сторон позволяют предположить, что диалог между двумя странами еще возможен). Заметно подешевели акции корпорации Алроса (ALRS, -5.4%), что связано с закрытием реестра «под дивиденды». Транснефть (TRNFP) подешевела на 3.7%, Новатэк (NVTK) – на 2.0%, НЛМК (NLMK) – на 1.8%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.7%.

Во втором эшелоне изменения цен вновь оказались разнонаправленными. В минусе закрылись ЧТПЗ (CHEP, -6.4%), Нижнекамскнефтехим (NKNC, -5.2%), корпорация Иркут (IRKT, -3.9%). Тем временем обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 23.0%, Магаданэнерго (MAGE) – на 4.5%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% - 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, в среднем в плюсе пребывают и азиатские фондовые индикаторы.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС, Участники рынка ожидают встречи лидеров РФ и США в понедельник и пока, вероятно, не станут проявлять высокой активности. Тем временем внимание трейдеров на западных фондовых площадках может переключиться на поток корпоративной отчетности. Так, сегодня финансовые результаты второго квартала раскроют банки J.P. Morgan Chase (13:45 мск), Citigroup (15:00 мск), Wells Fargo (15:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY), но оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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