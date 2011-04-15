Рынок нефти постигло разочарование

Рынок нефти никак не может восстановиться после недавнего обвала, который стал рекордным за последние два года. Brent, которая накануне безуспешно тянулась к отметке 75, в моменте касалась минимума 72,66. Нарушение целостности уровня 73 говорит о наличии технических предпосылок для новой волны продаж, хотя и менее агрессивной.

До недавнего времени инвесторы активно закладывали в цену риски, которые, казалось бы, четко сигнализировали о неминуемом возникновении дефицита предложения на мировом рынке, который сбалансировался благодаря усилиям ОПЕК и другим ненамеренным причинам – перебоям в поставках. И такой риск по-прежнему сохраняется, хотя не так ярко выражен, как раньше.

На рынок вернулись ливийские баррели, а экспорт из Ирана, который в ноябре снова попадет под санкции, похоже, сможет миновать тотальной изоляции, хотя ряд стран, включая ЮАР, уже сейчас, не дожидаясь ноября, сворачивают покупку нефти у ближневосточной страны, опасаясь гнева Трампа. Есть более долгосрочный риск, который не меньше тревожит участников рынка – это последствия торговой войны, которая может вылиться в ослабление мирового спроса.

Таким образом, восстановление в сырьевом сегменте может произойти в случае появления каких-либо признаков спада торговой напряженности между США и Китаем, которые порадуют рисковые активы в целом, если все-таки перестанут обмениваться пошлинами и сядут за стол переговоров.

В краткосрочной перспективе Brent, которая пытается обосноваться над уровнем 74, нужно вернуться выше или как минимум воздержаться от повторного тестирования отметки 73. Технический прогноз улучшится в случае возвращения котировок выше 20-дневной скользящей средней в районе 76,20.









Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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