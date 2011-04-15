Рубль заручился локальной поддержкой

Рубль торговался малоактивно на сессии четверга и закрылся в небольшом минусе к иностранным валютам. Пара доллар/рубль, которая осциллировала вокруг отметки 62 руб., закрылась в районе 62,20 руб. Евро/рубль, которая в моменте достигала минимума середины июня, к концу торгов обосновалась в области 72,63 руб.

Российская валюта стойко переносит распродажи в сырьевом сегменте, где баррель Brent в моменте уходил под отметку 73. Сил рублю придает общий спад напряженности в сегменте рисковых активов на фоне признаков возможной деэскалации торговой войны – появились робкие сигналы о возможном возобновлении мирных переговоров США и Китая. На этом фоне повысилась привлекательность активов развивающихся рынков. Из внутренних факторов поддержки «деревянного» - ожидание дивидендных и налоговых выплат, а также оптимизм инвесторов в преддверии встречи Трампа и Путина в понедельник, 16 июля.

Сочетание вышеперечисленных факторов довольно мощное, чтобы противостоять нефтяному негативу и сильному доллару. И с началом налогового периода рубль ощутит дополнительную поддержку. Однако учитывая сохраняющиеся риски для мировой экономики, в том числе из-за торговых войн, а также угрозу более глубокого отката цен на нефть при дальнейшем угасании ближневосточных рисков и возобновлении активности на сланцевых месторождениях США, в более долгосрочной перспективе рассчитывать на существенное укрепление «россиянина» вряд ли стоит. Перед наступлением выходных рубль, скорее всего, снова проведет сессию неподалеку от уровня 62 руб., причем на открытии доллар может укрепиться.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc

























В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.