Пятница тринадцатое перед понедельником шестнадцатое

Основной темой валютных рынков, как ни крути, остаётся предстоящая встреча Путина с Трампом в Хельсинки в понедельник. Сегодняшний день должен быть своего рода «днём тишины» перед выборами – если, конечно, этому не помешает тот факт, что сегодня – пятница тринадцатое.

Рубль продолжает торговаться в режиме затухающих колебаний, облюбовав узкий диапазон 62,27-62,28 за доллар, что впервые за долгое время даёт преимущество отечественной валюте перед большинством других валют развивающихся рынков, включая даже (на текущем историческом этапе) китайский юань, который, как известно, за прошедшую неделю несколько раз менял вектор своего курсового движения, а сегодняшним утром на данных о почти двукратном росте профицита торгового баланса за июнь в мгновение ока спикировал с 6,66 до 6,70 за доллар. Определённо, Китай знает, какие цифры в последнее время привлекают основное внимание Дональда Трампа!

Тем временем, по всему действительно выглядит, что отечественная валюта вновь стабилизировалась, и, в отсутствии предпосылок для нового раунда санкций в стиле «как в июле снег на голову», её ждёт некий непродолжительный, но приятный период безмятежности. Однако подобное умиротворение может оказаться обманчивым, учитывая, что в повестку переговоров Трампа и Путина неожиданно вошли такие априори «непереговороспособные» темы как судьба «Северного потока-2» и увеличение бюджета НАТО. Это вселяет определённые опасения, что судьбоносная встреча, которая могла бы потенциально (хотя бы в некоторой не слишком отдалённой перспективе) хоть чуть-чуть приоткрыть форточку живительных западных дешёвых кредитов и портфельных инвестиций – может так и не открыться.

Тем не менее, рубль себя вытаскивает из болота за волосы наподобие Барона Мюнхгаузена, подпитываясь зримо улучшившейся конъюнктурой на долговом рынке, а долговой рынок, в свою очередь, получает энергию от стабилизации курса рубля. На самом деле, история с улучшением перспектив рублёвых низкорисковых инструментов – в первую очередь ОФЗ, особенно на фоне медленного, но верного сворачивания российскими эмитентами своих программ по выпуску еврооблигаций (причины этого для всех очевидны), постепенно становится слишком соблазнительным лакомым кусочком для внешних инвесторов, изнурённых «нарзаном» своих домашних околонулевых доходностей, чтобы её игнорировать. Как уже было сказано, футбольный чемпионат в этой истории играет роль социальной рекламы. Поэтому вполне вероятная коррекция в рубле в понедельник, которая была бы связана с разочарованностью инвесторов итогами встречи лидеров США и России, совсем не означала бы наступление пропорциональных и соразмерных проблем для российских облигаций.







Владимир Рожанковский, эксперт "Международного финансового центра"



























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