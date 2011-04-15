В пятницу наметилось восстановление активности инвесторов, но без существенного роста объемов торгов. Подорожали акции ВТБ (VTBR, +3.0%), Лукойла (LKOH, +2.0%), Сургутнефтегаза (SNGS, +1.6%), НЛМК (NLMK, +1.5%), Сбербанка (SBER, +1.4%). Обстановка на рынках в целом немного улучшилась после сообщения банков J.P. Morgan Chase и Citigroup о чистой прибыли выше прогнозов. Кроме того, фактором поддержки котировок российских бумаг остаются ожидания, связанные с назначенной на сегодня встречей президентов РФ и США.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 4.5%, Якутскэнерго (YKEN) – на 3.8%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 3.5%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским индексам наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно снижение активности покупателей в секторе высоколиквидных бумаг из-за признаков «охлаждения» на рынке энергоносителей – давление на динамику нефтяных фьючерсов оказали сообщения об увеличении Саудовской Аравией поставок в адрес отдельных потребителей, а также о том, что в США не исключают возможности использования стратегических резервов нефти для сдерживания роста цен. Во второй половине дня участники рынка ожидают новостей по итогам встречи лидеров РФ и США в Хельсинки (встреча начнется после 13:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 62.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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