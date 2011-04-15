В фокусе внимания саммит Россия-США

В пятницу 13 июля российский фондовый индекс МосБиржи отскочил вверх и закрылся с 1%-ной прибавкой на отметке 2346 п. Индекс РТС финишировал вблизи 1190 п.

В понедельник 16 июля в фокусе внимания инвесторов будет саммит Россия-США в Хельсинки. На повестке дня обсуждение ряда острых вопросов, по которым у сторон наблюдаются серьезные разногласия (Украина, Сирия, контроль над ядерными вооружениями).

В настоящий момент ожидания по итогам встречи смотрятся завышенными и они уже учтены в котировках акций. Таким образом в период переговоров, а встреча глав государств начнется примерно в 13:00 мск, отечественные фондовые индексы еще могут держаться высоко. Но по результатам встречи на рынке не исключена коррекция котировок российских акций вниз. Индекс МосБиржи сегодня будет находиться в диапазоне 2320-2370 п. Пара рубль-доллар США также претендует на консолидацию в области 62.2-62.8 руб./$.







Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"





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