Курс рубля замер в ожидании саммита Путина и Трампа

Рынок акций РФ в пятницу вырос, благодаря позитивным настроениям,

которые царили на фондовых торгах в Азии, Европе и США. Поводом к такому оптимизму по–прежнему служит выходящая корпоративная отчетность компаний, а также позитивные данные сальдо торгового баланса Китая, которые публиковались в пятницу и, как нам представляется, снизили на время напряженность на мировых рынках.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (+1,46%), машиностроительного (+0,87%) и финансового (+0,81%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,74% и закрылся на отметке 2339.34 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,72% и остановился на уровне 1185.99 пунктов на фоне локального укрепления курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ восстановились на волне фиксации прибыли перед выходными. Пока у нефтяных цен нет причин для сильного роста. Котировки нефти марки Brent к концу торгов в России выросли на 1,33%, до 75,44 долларов за баррель. Цена на нефть западно-техасской марки WTI прибавила 0,91% и составила 70,96 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался без сильных изменений. В фокусе рынка по–прежнему встреча Д. Трампа и В. Путина в понедельник в Финляндии. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,26%, до 62,10 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,26%, до 72,46 рублей за евро.

Курс рубля поддерживается спросом на ОФЗ со стороны нерезидентов, а вот рынок акций пока, похоже, их особо не интересует, виной этому падение спроса на акции компаний в странах с развивающейся экономикой.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.