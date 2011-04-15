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17.07.2018

Консолидация по российским фондовым индексам пока остается актуальным сценарием

В понедельник рынок в целом оставался в фазе консолидации – оснований для существенного увеличения активности трейдеры не нашли. В то время как итоги встречи лидеров РФ и США оказались сравнительно благоприятными (хотя и не содержат конкретных решений, которые могли бы иметь материальный эффект для рынка), динамика мировых цен на нефть сыграла роль сдерживающего фактора для покупателей в российском секторе высоколиквидных бумаг. Лучше рынка выглядел Мегафон (MFON), объявивший о выкупе собственных акций с премией более 20% к цене на Московской бирже. Тем временем акции Норникеля (GMKN) подешевели на 6.3% из-за закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Якутскэнерго (YKEN) подорожали на 12.7%, ЧМК (CHMK) – на 7.9%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 7.2%.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по большинству азиатских индексов также наблюдается коррекция вниз.
Консолидация по российским фондовым индексам пока остается актуальным сценарием. Встречу президентов РФ и США можно отнести к благоприятным для рынка факторам – налаживание отношений потенциально может способствовать сокращению «геополитического дисконта» по российским бумагам. Однако сам факт встречи уже учтен в котировках акций, а комментарии по ее итогам носят слишком общий характер, чтобы вызвать заметную реакцию на рынке. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 62.0 – 62.5 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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