Рынок акций РФ закончил торги в понедельник снижением на волне первых итогов встречи В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки. Лидеры двух стран на пресс-конференции обошлись общими фразами о результатах встречи, но выразили мнение и далее не терять контакт. На фоне отсутствия ясных сигналов и договоренностей, а также обвального падения цен на сырую нефть рынок акций РФ, а также рубль оказались под давлением.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-1,37%), финансового (-0,62%) и

потребительского (-0,47%) секторов. Индекс ММВБ закончил торги снижением на 0,52% и закрылся на отметке 2334.18 пункта. Индекс РТС упал на 0,73% и остановился на уровне 1180.64 пункта на фоне укрепления курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на волне

обеспокоенности, что США и Россия могут договориться об увеличении объемов добычи нефти. Цена на нефть марки Brent к концу торгов в России обвалилась на 4,05%, до 72,28 долларов за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,62%, до 67,42 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль вырос на фоне позитивного в целом итога встречи между лидерами РФ и США. Валютный рынок пока игнорировал падение котировок черного золота. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,40%, до 62,30 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” снизилась на 0,19% до 72,93 рублей за евро.

Курс рубля поддерживается надеждами инвесторов, что снижение

напряженности в отношениях между США и Россией вызовет интерес у

иностранных инвесторов к рублёвым активам и, в первую очередь, к ОФЗ. Также курс рубля поддерживается начавшимся налоговым периодом в РФ.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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