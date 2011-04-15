Для реализации потенциала роста рынку нужны свежие деньги

Несмотря на умеренно позитивные результаты встречи Путина с Трампом большинство трейдеров все-таки предпочло зафиксировать прибыль, уведя тем самым российский рынок акций в минус. Однако мы считаем, что весь позитив от саммита не отыгран и непременно выльется в приток свежих денег на российский рынок. Возможно, это мы увидим уже до конца недели, если нефтяные котировки не напугают нерезидентов.

Вчера все-таки прозвучали слова, что Россия и США намерены совместно работать над мировым рынком нефти. И воспринято это было так, что Россия может не только инициировать вопрос об увеличении добычи на саммите ОПЕК+, но и нарастить добычу самостоятельно. Наряду с заявлением США о намерении распечатать резервы для предотвращения роста цен на нефть этот фактор вызвал падение стоимости «черного золота» на 4%. ​Сейчас нефть торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около нуля находятся и фьючерсы на американские индексы.

​Поэтому открытие российского рынка акций будет в районе нуля, а потенциал роста рублевых активов должен получить подпитку в виде притока западных средств.

​Ближайшей поддержкой для Индекса Московской биржи по-прежнему выступает отметка 2322 пункта, более сильная поддержка располагается на отметке 2300, но для движения к ней необходимы сильные негативные драйверы.

​Рубль продолжает оставаться в коридоре 61,7-62,8 рубза доллар, и сегодня у него мало шансов выйти из этого диапазона. Учитывая надвигающийся налоговый период и завтрашний аукцион Минфина по ОФЗ, спрос на котором опять должен быть высоким, рубль сегодня будет стремиться к нижней границе канала.

​Рекомендуем присмотреться к золоту, которое неоднократно пробивало сильную поддержку 1250 долларов, но сильно уйти ниже не может. Очень вероятен возврат котировок золота выше 1250 и дальнейший рост с целями 1280 и 1305 долларов за унцию.









Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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