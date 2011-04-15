Российский рынок под давлением нефти

Во вторник 17 июля снижение котировок российских акций может продолжиться под давлением цен на нефть. Индекс МосБиржи сегодня вновь попытаться дойти до поддержки в районе 2300 п. Стоимость эталонной марки Brent опустилась до $72 за баррель, что было вызвано несколькими негативными факторами: заявлением США об намерениях распечатать стратегические запасы нефти, а также относительно слабой китайской макростатистикой.

Вышедшие в Китае макроданные за второй квартал 2018 года показали, что китайская экономика стоит на пороге замедления экономического роста, тогда как торговая война с США может лишь усугубить ситуацию. Так, темпы роста ВВП страны снизились с 6,8% до 6,7% г/г (в рамках ожиданий), рост объема промышленного производства замедлился с 6,8% до 6,0% г/г (прогнозировалось замедление до 6,5%). Реакция китайских бирж на слабую статистику оказалась предсказуемо пессимистичной - индексы Поднебесной потеряли около 1%.

Нефть может оказать давление и на рубль, который накануне удержался от снижения, лишь благодаря саммиту Россия-США. Область, в которой может находиться курс доллара США сегодня, ограничится рамками 62.2 руб./$ и 62.8 руб./$.







Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.