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17.07.2018

Для рубля сейчас геополитика важнее нефти

Российский рубль вчера продолжил демонстрировать стойкость. Снижение нефтяных котировок на 4,5% не привело к серьёзному ослаблению рубля, впрочем, возможно только пока. На текущий момент для российской валюты геополитический фактор важнее. Как говорится, политика старше экономики
В понедельник, 16 июля, для трейдеров в рубле всё внимание было приковано к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Её итоги можно признать умеренно-позитивными – стороны наметили пути нахождения консенсуса. Владимир Путин назвал переговоры с Дональдом Трампом первым шагом в «расчистке завалов» в отношениях России и США. Впрочем, в случае с Дональдом Трампом нет никаких гарантий, что его риторика в Twitter относительно России станет мягче. Соответственно, и инвесторы не спешат пересматривать своё отношение к российским активам.
Сегодня с утра на предварительных торгах мы наблюдаем повышенную волатильность курса пары доллар/рубль – он скачет в диапазоне 62,1-62,5 руб. Повышенная волатильность может сохраниться и в течение дня, рынок будет оценивать результаты саммита в Хельсинки и следить за высказываниями сторон по его итогам. Актуальный диапазон движения для пары доллар/рубль на сегодня составляет 61,5-63,0 руб., для пары евро/рубль - 72,4-74,0 руб.
Падающая нефть и сильный рубль – негативный фактор для российского фондового рынка, особенно для экспортёров из нефтегазового сектора. В ближайшие дни, с учётом дивидендной отсечки в «Газпроме», индекс МосБиржи откатится ниже 2300 пунктов. Сегодня мы ожидаем открытия рынка с гэпом вниз на 0,5%. Вероятный диапазон торгов для индекса МосБиржи на сегодня составляет 2320-2340 пунктов, для индекса РТС актуален коридор в границах 1170-1180 пунктов.



Роман Ткачук, старший аналитик Альпари



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