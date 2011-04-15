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17.07.2018

Стоимость нефти марки Brent просела более чем на 5%

Стоимость нефти марки Brent в ходе торговой сессии понедельника просела более чем на 5%, развивая нисходящую динамику конца прошлой недели. Совокупные потери всего лишь за четыре полноценных торговых дня превысили 10%. Стоит отметить, что новостной фон последних дней почти не изменился. Участники рынка стали с большим вниманием относится к риску перепроизводства сырья, которое может привести к очередному накоплению избыточных мировых запасов углеводородов. Произошло это на фоне возобновления поставок из Ливии, где ранее под угрозой экспорта находилось более 750 тыс. баррелей в день. Также на рынке появились подтверждения роста нефтедобычи в России, поддержавшей намерения Саудовской Аравии задействовать имеющиеся свободные производственные мощности в целях недопущения дефицита сырья по причине падения нефтедобычи в Венесуэле и Иране. Стоит отметить, что, если страны ОПЕК+ увеличат нефтедобычу более чем на 1 млн. баррелей в день, этого объема будет достаточно для нарушения баланса между спросом и предложением. Ранее равновесие поддерживалось существенными недопоставками из Ливии, сегодня же этого риска уже нет. Дополнительное давление на нефть оказывает продолжающийся экономический спад в Китае. Данные по изменению ВВП Китая во втором квартале показали замедление роста до 6,7% г/г — худший показатель с третьего квартала 2016 г. При сохранении подобной динамики спрос на нефть со стороны ключевого потребителя снизится. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать короткие позиции по Brent и WTI.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets



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