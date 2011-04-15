На рубль большее влияние окажут факторы давления

Курс рубля в течение дня укреплялся к доллару и евро на фоне встречи президентов России и США в Хельсинки. Некоторое снижение геополитических рисков дало возможность отечественной валюте проигнорировать провал нефти, упавшей ниже 72 долларов на фоне опасений участников рынка роста ее добычи. Помимо возможного роста добычи «тяжелой» нефти, на рынке может увеличиться добыча сланцевой нефти в США, о чем свидетельствует прогноз Минэнерго страны. Ведомство предполагает, что в августе по сравнению с июлем добыча сланцевой нефти может повыситься на на 143 тысячи баррелей в сутки. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 23 копейки – 62,33 рубля, пара EUR/RUB - на 10 копеек, до 72,99 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы закрыли торги разнонаправлено на фоне отчетностей корпораций и снижения стоимости акций компаний энергетического сектора. Так, Bank of America Corp. увеличил чистую прибыль на 31,2% до 13,7 миллиарда долларов. Акции инвесткомпании BlackRock снизились на 0,62%, несмотря на рост активов под управлением во втором квартале текущего года. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,18% - до 25064,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, составив 7805,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,1%, до 2798,43 пункта, по данным Libertex.

С утра формируется умеренно негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки также движутся разнонаправлено, нефть пытается скорректироваться вверх и закрепиться выше 72 долларов за баррель. Участники рынка будут соблюдать осторожность в ожидании вечерней публикации данных от Американского института нефти. Сейчас на рубль оказывает влияние больше факторов давления, чем роста.

Фьючерсы на американские индексы разнонаправлено: на индекс S&P 500 снижается на 0,04%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones поднимается на 0,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,61%, гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,16%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,8%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,44%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,4-73,6 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club









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