Цены нефти уходят в пике

На рынке нефти в понедельник случился новый провал цен. На этот раз цены американской нефти WTI уверенно ушли ниже 70 долларов за баррель, а цены европейской нефти Brent стали приближаться к этому круглому рубежу. Так в своем снижении они уже преодолели урони июньских минимумов. Правда, у цен нефти Brent на пути к 70 долларам за баррель еще имеются сильные уровни поддержки.

Кто-то пытается связать произошедшее в понедельник снижение цен с ослаблением обстоятельств фарс-мажора в Ливии, и происходящим там ростом отгрузок нефти. Кто-то опасается шагов Путина навстречу пожеланиям Трампа по увеличению нефтедобычи. Но еще больше обсуждают планы США по разморозке стратегических нефтяных резервов (SPR). О рассмотрении этого вопроса сообщают, например, осведомленные источники The Wall Street Journal. Напомним, что после существенного снижения в 2017 году SPR США в 2018 году испытывали лишь небольшие колебания.

Призывы администрации Трампа к нефтедобывающим странам об увеличении добычи, наводят на мысль, что, вероятно, США также могут склонять своих союзников к совместным скоординированным интервенциям нефтью из стратегических резервов. О подобных обсуждениях уже сообщают некоторые СМИ. Однако даже в США вопрос о новой распродаже SPR пока лишь только изучается и, в конечном итоге, стратегический резерв могут и не задействовать. Тем более что подобные акции обычно проводятся только в самых сложных ситуациях. За всю историю скоординированное использование стратегических нефтяных резервов происходило лишь трижды, и последний имел место в 2011 году, в период "Арабской весны". Однако даже само обсуждение данного вопроса оказывает угнетающее воздействие на цены нефти.

Будем надеяться, что снижение добычи нефти в Венесуэле, перебои поставок нефти из Ливии, забастовка нефтяников Норвегии и авария у нефтяников Канады все же не приведут к согласованной нефтяной интервенции на рынке. Хотя обстановка остается достаточно напряженной. Об этом напоминает происходившие в последнее время сильное сокращения запасов нефти не только в США, где за неделю до 6 июля коммерческие запасы сократились сразу на 12.6 мб, но также и в Китае (в период со 2 по 9 июля объем наземных запасов нефти в КНР сократился приблизительно на 11 мб.)









Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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