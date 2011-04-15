Покупатели продолжают покидать рынок нефти

В понедельник рынок нефти захлестнула новая мощная волна фиксации прибыли. Котировки Brent просели сразу на 5%, достигнув 3-месячных минимумов в районе 71,50. С утра цены пытаются восстановиться, но пока приходится довольствоваться тестированием уровня 72.

На самом деле в начале новой недели в сырьевом сегменте не произошло значимых событий или изменений, которые могли бы повлечь столь агрессивный обвал котировок. Просто участники рынка возобновили фиксацию прибыли по длинным позициям после паузы. Причем ранее неспособность цен показать существенное восстановление сигнализировала о предпосылках для новой волны выхода из рынка.

Причины все те же – инвесторы перестают бояться дефицита поставок и снова начинают прогнозировать увеличение мирового предложения, причем во многом из-за давления со стороны Трампа. Так, Штаты намекнули на готовность задействовать свои нефтяные резервы целью снижения цен, ранее призвав саудитов увеличить объем добычи и охладить рынок.

На перспективы роста предложения накладывается угроза снижения спроса. В частности, трейдеров волнует крупнейший потребитель энергоносителей - Китай, который продолжает подавать сигналы замедления экономического роста. Так что в дальнейшем рынок будет весьма чутко реагировать на поступающую статистику из Поднебесной на предмет состояния ее здоровья.

В краткосрочной перспективе ощутимого восстановления цен пока не ожидается, несмотря на привлекательность Brent после просадки – за последние восемь дней актив подешевел на 8 долларов. На горизонте у медведей замаячил уровень 70, который при некотором улучшении настроя может послужить в качестве поддержки.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

















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