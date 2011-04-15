Рубль будет вести себя сдержанно

Курс рубля практически не изменился к иностранным валютам в понедельник. «Россиянин» предпринимал попытки роста, но новый обвал на рынке нефти выступил в качестве противодействующего фактора, тогда как определенная доля оптимизма игроков пришлась на довольно благоприятную атмосферу встречи Трампа и Путина. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая удержалась над отметкой 62 руб., финишировала в районе 62,25 руб., с небольшим снижением.

Совместная пресс-конференция лидеров РФ и США, ожидания которой в последние дни формировали курс рубля, по сути, не принесла никаких значимых прорывов. При этом стороны провели конструктивный диалог, который в дальнейшем может послужить основой для налаживания отношений между двумя странами. Рубль мог бы показать более заметную позитивную реакцию на это событие, но помешала падающая нефть, а налоговый период пока не оказывает нашей валюте ощутимой поддержки.

В сырьевой сегмент пришла новая волна фиксации прибыли. Покупатели продолжают выходить из длинных позиций на отступлении опасений по поводу дефицита поставок на мировой арене. Несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, этот фактор сдерживает нашу валюту в довесок к сильному доллару. К слову, сегодня доллар/рубль, скорее всего, будет вести себя сдержанно в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла, риторика которого задаст тон всем долларовым парам. Торговый диапазон на ближайшее время – 61,50-62,60 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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