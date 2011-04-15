Во вторник наблюдалась коррекция вниз по индексу РТС

В отношении встречи лидеров РФ и США, судя по характеру торгов, сработал принцип «покупай ожидания, продавай факт» - хотя итоги встречи выглядят скорее благоприятными, многие из трейдеров предпочли зафиксировать краткосрочную спекулятивную прибыль по российским бумагам. Кроме того, свою роль сыграл «дивидендный фактор» - начиная со вторника «без дивидендов» в режиме Т+2 торгуются акции Газпрома (GAZP, -1.1%), Сургутнефтегаза (SNGS, -1.4%) и АФК Система (AFKS, -0.8%), совокупный вес которых в индексе РТС составляет более 18%. Тем временем на мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США, что оказывает негативное влияние на динамику котировок акций Сбербанка (SBER, -2.4%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Мегионнефтегаз (MFGS) подорожал на 5.9%, МРСК Юга (MRKY) – на 4.6%. Тем временем акции ФСК ЕЭС (FEES) подешевели на 7.6%, МГТС (MGTS) – на 6.8%.

Фондовые индексы США прибавили 0.2% - 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

В краткосрочной перспективе индекс РТС может оставаться под давлением из-за неопределенной обстановки на рынке нефти, а также негативного влияния укрепления доллара США на спрос на развивающихся рынках акций. Во второй половине дня ожидаются данные по запасам нефти в США (17:30 мск), которые могут повлиять на активность трейдеров на нефтяном рынке. В валютной секции в начале торгов возможно продолжение движения вверх по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине валют (индекс доллара DXY вернулся в область выше 95 пунктов).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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