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18.07.2018

Рынок акций РФ закончил торги во вторник очередным снижением

Рынок акций РФ закончил торги во вторник очередным снижением. Похоже, что позитивные ожидания от встречи Путина с Трампом не могут поддержать спрос на рублевые активы также, как и на ценные бумаги стран с развивающейся экономикой, из-за влияния торговых войн, прежде всего, между США и Китаем.
В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,16%), финансового (-0,95%) и энергетического (-0,63%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,00% и закрылся на отметке 2310.92 пункта. Индекс РТС упал на 1,31% и остановился на уровне 1165.14 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару США и незначительного укрепления по отношению к евро.
Цены на сырую нефть в РФ торговались разнонаправленно в ожидании
публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Цена на североморскую нефть марки Brent к концу торгов в России увеличилась на 0,06%, до 71,88 долларов за баррель. Котировки WTI упали на 0,45%, до 66,77 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной сессии
разнонаправленно на фоне резкого укрепления курса доллара США на внешнем валютном рынке форекс. На его динамику также оказало влияние повышение доходности ОФЗ, которые впервые с начала этого месяца развернулись вверх и уверенно растут. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,25%, до 62,47 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,04%, до 72,95 рублей за евро из–за резкого падения пары EUR/USD на внешнем валютном рынке после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла.
Мы ожидаем продолжения плавного ослабления курса рубля из–за падения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, нерезидентов, а также значительного снижения цен на нефть и заявления Э. Набиуллиной, руководителя ЦБ РФ, о вероятности понижения основной процентной ставки в России.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


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