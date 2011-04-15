Рубль настроен на рост, игнорируя динамику нефти

Финансовый аналитик FxPrо Александр Купцикевич: Российский рубль во вторник потерял 29 копеек к доллару, отправив USDRUB к 62.60. Пара EURRUB снизилась на 3 копейки до 72.96. Основная динамика рынка была сосредоточена вокруг движения доллара.

Американский доллар прибавляет на форекс вчера с середины дня. Рост усилился после выступления Пауэлла. Глава ФРС сохраняет оптимистичный настрой в отношении темпов роста экономики и готов регулярно повышать процентные ставки, что повышает привлекательность доллара. В своём первом выступлении перед Конгрессом США Пауэлл выразил уверенность, что впереди ещё годы устойчивого роста. Преобладание оптимизма в комментариях оказало позитивное влияние на рынки, снизив градус страхов вокруг предполагаемых последствий торговых войн.

В результате доллар США отыграл падение предыдущих двух торговых сессий, вернувшись к верхней границе торгового диапазона за последний год. Пара EURUSD торгуется у 1.1650, а USDJPY достигла 113 – самого высокого уровня за последние полгода. Позитивные ожидания от экономики США также помогли вернуть спрос на риски на фондовых площадках по всему миру. S&P500 отыграл падение пятницы и понедельника и обновил максимумы с февраля. В среду утром MSCI Азиатского-Тихоокеанского региона без Японии прибавляет 0.5%, Nikkei растёт более чем на 1%.

Другой значимый фактор для рубля – нефть – не смогла восстановиться после падения в понедельник. Новым фактором давления в конце дня стал неожиданный рост запасов нефти в США, о чём сообщили в API в преддверии официальной статистики, публикуемой в среду вечером.

Рост рынков возвращает позитивный фон для рубля, несмотря на ослабление нефти. Уже становится привычным, что рубль игнорирует нефть, больше откликаясь на динамику фондовых индексов. Позитивный настрой площадок в среду утром способен помочь российской валюте развить своё наступление к евро и противостоять укреплению доллара.

Стоит обратить внимание на вечернюю публикацию данных по запасам и добыче в США. Если подтвердятся оценки API, это может стать очередной плохой новостью для нефти, которая будет указывать на превышение предложения над спросом. Хотя этот фактор может и не вызвать немедленного давления на рубль, в перспективе нескольких недель этот негатив будет неизменно подтачивать позиции российской валюты.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPrо



















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