Индекс Мосбиржи может снова протестировать отметку 2300 п.

Внешний фон на утро 18 июля нейтрален. Нефть эталонной марки Brent приостановила падение и консолидируется чуть ниже $72 за баррель. Американские фондовые индексы закрылись в незначительном плюсе. Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Но в целом участники рынков спокойны после оптимистичных оценок состояния американской экономики, заявленных главой ФРС США Джеромом Пауэллом. По крайней мере, опасения усиления протекционизма в США на текущий момент ушли. Доллар США укрепился к основным валютам, тогда как Джером Пауэлл также высказался о намерениях регулятора продолжать постепенное повышение ставки.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидается нейтральным, вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Тем не менее рублевый индекс МосБиржи в отсутствие драйверов в течение дня может еще раз протестировать отметку 2300 п. Курс доллара США, по прогнозам, продолжит колебания в диапазоне 62.5-63 руб./$.







Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"







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