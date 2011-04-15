Геополитика утратила влияние на рубль, нефть снова в центре внимания



В ходе вчерашней сессии мы наблюдали плавное ослабление рубля: курс пары доллар/рубль поднялся в район 62,5 руб. за доллар США. Сегодня эта тенденция, скорее всего, продолжится, и курс доллара может подняться к 63,0 руб., а курс евро достигнет 73,3 руб.



Итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки можно признать нейтральными. Определённый прогресс в отношениях России и США наметился, но он мог бы быть и более существенным. Часть инвесторов была разочарована итогами встречи в Хельсинки и решила зафиксировать прибыль в ОФЗ. Вчера впервые за две недели мы наблюдали продажи государственных облигаций – индекс RGBI снизился на 0,35%, до 140,4 пунктов.



Для рубля геополитический фактор также утратил свою силу. Теперь внимание можно обратить и на другие ориентиры, прежде всего, на цены на нефть. А там хорошего мало – стоимость нефть марки Brent в начале этой недели откатилась ниже $72 за баррель. И если в ближайшие дни отскока вверх не случится (а такой сценарий вполне вероятен), рублю придётся отыграть произошедшее снижение нефти, он окажется под давлением продавцов. Ближайшей целью роста для курса пары доллар/рубль является уровень 63,5 руб., причин для более сильного ослабления российской валюты пока нет. Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,3-63,5 руб., для пары евро/рубль - 72,4-74 руб.



Перед открытием российского фондового рынка сложился смешанный внешний фон. Открытия индекса Московской биржи мы ожидаем с гэпом вниз на 0,7% из-за дивидендных отсечек в «Газпроме» и «Сургутнефтегазе». Слабая нефть и сильный рубль – негативное сочетание для российского фондового рынка, акции нефтегазовых компаний могут продолжить находиться под давлением. Актуальный диапазон движения для индекса Московской биржи на сегодня составляет 2290-2310 пунктов, для индекса РТС - 1155-1165 пунктов.



Роман Ткачук, старший аналитик Альпари







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