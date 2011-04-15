Нефть и рубль вошли в унисон и снижаются

Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) в среду 18 июля к 15.00 снижалась с начала торгов на 0,6% до 71,7 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок "черного золота" продолжает оставаться под давлением. На этот раз локальные факторы играют не на пользу. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июня выросли на 629 тысяч баррелей до 405,233 миллиона баррелей, посчитали в Американском институте нефти (API). Аналитики прогнозируют снижение показателя на 3,6 миллиона баррелей. Официальные данные Минэнерго США за прошлую неделю выйдут сегодня вечером.

Рубль продолжает сползать вниз против основных резервных валют на фоне удешевления нефти. Надежды на снижение геополитических рисков отходят на второй план.

В итоге, курс доллара к 14.58 мск повышался с начала торгов на 0,85% до 63,13 рубля, евро - на 0,4% до 73,28 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent остается около отметки 4500.

До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,1-64,1 рубля, евро – в коридоре 72,7-73,9 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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