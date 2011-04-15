Рубль вновь привязывается к нефти, что грозит ему ослаблением

Вопреки позитивной динамике рынков, российский рубль в среду заметно сдавал позиции. Пара USDRUB прибавила 36 копеек до 62.96, а EURRUB выросла на 37 копеек до 73.33. За ослаблением российской валюты вновь стоит политика. Трамп написал твит, что доверяет выводам американских спецслужб о вмешательстве России в выборы. Ночью в интервью CNBC Трамп назвал президента России лично ответственным за это, как руководителя страны. В результате рубль лишился заметной части поддержки, сформированной ожиданиями позитивного диалога между лидерами двух стран.

По мере смены политического фона с позитивного на нейтральный или негативный, рубль вновь рискует стать более уязвимым со стороны экономических факторов. В частности, вполне стоит ожидать рост корреляции между котировками нефти и рубля. В предыдущие недели отмечалась минимальная взаимосвязь между ними, но, когда позитивные политические ожидания не оправдались, она вновь поползла вверх.

И в этих условиях внимание участников рынка вновь переключается на новости рынка нефти. Опубликованная в среду официальная статистика показала прирост запасов на 5.8 млн. баррелей. Прирост запасов – это негативный фактор для котировок, но опубликованный независимый отчёт настраивал на более значительную прибавку, поэтому нефти удалось немного прибавить по итогам среды. Brent поднялась к $72.80, прибавив 1.5 доллара к минимумам вторника и среды. Позитивная динамика фондовых площадок, возможно, будет способствовать развитию отскока как нефти, так и рубля.

Стоит также отметить, что добыча в США на прошлой неделе взяла новую планку в 11.0 млн. баррелей в сутки. Продолжая сокращать отрыв от России с её 11.2 млн., вернув на повестку дня гонку за лидерство между двумя державами.

В четверг рубль может отыграть часть потерянных позиций днём ранее благодаря позитивной динамике зарубежных фондовых площадок и стабилизации нефтяных котировок. Однако на более длительную перспективу стоит учитывать, что рубль, вероятно, станет более привязанным к нефти, и рост добычи во всём мире способен оказать внушительное давление на котировки.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro













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