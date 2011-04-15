В среду рынок оставался под давлением внешних факторов – укрепление доллара США, наметившееся после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, негативно повлияло на спрос на развивающихся рынках акций, а также а товарных площадках. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели акции Газпрома (GAZP, -4.8%), что объясняется закрытием реестра акционеров компании «под дивиденды». Мечел (MTLR) подешвел на 3.3% Сбербанк (SBER) – на 2.8%, Ростелеком (RTKM) – 2.3%.

Во втором эшелоне вновь наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 8.3%, ДЭК (DVEC) – на 6.3%. Тем временем в минусе закрылись Камчатскэнерго (KCHE, -9.7%) и корпорация Иркут (IRKT, -8.3%).

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается некоторая коррекция вниз.

Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений по индексу РТС, Обстановка на мировых рынках (включая сырьевые) остается неопределенной, а в Сенате США набирает силу движение за усиление санкций в отношении РФ – как сообщается, сенатор Л. Грэм предложил ввести санкции, которые можно будет снять, только когда американская разведслужба подтвердит прекращение вмешательства РФ в предвыборные процессы в США. Вероятность реализации предложения сенатора Грэма пока выглядит низкой, но геополитический фактор в целом по-прежнему негативно влияет на спрос на российские бумаги. Тем временем в западных странах продолжается сезон корпоративной отчетности. Так, сегодня на настрой глобальных инвесторов может повлиять отчетность Bank of New York Mellon (13:30 мск) и Philip Morris Int. (14:00 мск), позже отчетность опубликует корпорация Microsoft. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.0 по паре доллар-рубль на фоне приостановки движения вверх по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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