На рынок возвращается геополитика

В среду 18 июля рублевый индекс МосБиржи закрылся на отметке 2294 п. с потерей 0.7%. Фондовый индекс РТС финишировал около 1144 п.

На российский рынок начали возвращаться геополитические риски, что послужило причиной выхода инвесторов из российских гособлигаций. Не успели участники рынка обрадоваться положительным итогам встречи президентов США и России, как с американской стороны вновь появилась угроза усиления санкций. Об этом свидетельствуют и новые обвинительные заявления Трампа, и внесенный законопроект о санкциях против "Северного потока- 2". Таким образом, геополитический фактор в ближайшее время, вероятно, будет сдерживать активность покупателей на отечественном рынке акций и оказывать давление на рубль.

Внешний фон нейтрален. Американский рынок закрылся в плюсе. Азиатские фондовые бенчмарки демонстрируют смешанную динамику. Нефть Brent пытается найти точки опоры в области $72.7 за баррель.

В четверг 19 июля по индексу МосБиржи в течение дня ожидается консолидация под отметкой 2300 п. По паре рубль-доллар США наиболее вероятно движение в область 63-63.5 руб./$.







Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"



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