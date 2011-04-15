Рынок акций РФ закончил торги в среду очередным падением на фоне

возможного сведения на нет всех результатов, которые были достигнуты в понедельник во время встречи Путина и Трампа в Финляндии. Это может случиться под сильным давлением на американского президента со стороны оппонентов в США, что воспринимается инвесторами как дополнительный негатив на фоне оттока капиталов с развивающихся рынков.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,96%), нефтегазового (-0,45%), и

телекоммуникационного (-0,34%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов уменьшился на 0,70% и закрылся на отметке 2294.78 пункта. Индекс РТС упал на 1,75% и остановился на уровне 1144.72 пункта на фоне падения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к завершению торговой сессии были в плюсе на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали их рост на 5.836 млн баррелей против снижения запасов бензина на 3.165 млн баррелей и дистиллятов на 0.371 млн баррелей. Котировки североморской марки нефти Brent к концу торгов в России выросли на 0,30%, до 72,38 долларов за баррель. Цена на нефть WTI прибавила 0,15%, до 67,26 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной сессии с заметным снижением по отношению к доллару США и евро на фоне продолжения роста доходности ОФЗ и явного нежелания инвесторов покупать рублевые активы. Очевидно, что большое количество нерезидентов покупает валюту для вывода ее за границу после закрытия позиций в акциях российских компаний и ОФЗ.

Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,93%, до 63,17 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» поднялась на 0,73%, до 73,50 рублей.

Мы ожидаем продолжение плавного ослабления курса рубля на фоне падения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, нерезидентов, которые фиксируют прибыль в акциях компаний и гособлигаций Минфина.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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