Brent: актуальны продажи на росте

В среду Brent смогла частично восстановиться и даже пыталась расположиться над уровнем 73 после падения к минимумам 3-месячной давности на отметке 71,20. Впрочем, на утренних торгах четверга котировки снова торгуются с нисходящим уклоном, подтверждая негативный настрой игроков, господствующий на рынке в последнее время.

Примечательно, что цены выросли, несмотря на медвежий отчет Минэнерго. Запасы сырой нефти неожиданно подскочили почти на 6 млн баррелей, а добыча выросла до рекордных 11 млн баррелей в сутки. Возможно, быки ухватились на падение запасов бензина и дистиллятов на 3,2 млн и 371 тыс. баррелей соответственно. Впрочем, скорее всего, роль сыграл технический фактор – игроки решили прикупить подешевевший актив, который находится в опасной близости к отметке 70.

В остальном, предпосылок для более устойчивой коррекции в сырьевом сегменте сейчас не наблюдается. Страны ОПЕК увеличивают добычу во главе с Саудовской Аравией. Активность на сланцевых месторождениях тоже оживилась после нескольких недель стагнации. Это говорит в пользу увеличения мирового предложения и не способствует росту спроса на Brent.

Пока на рынке сохраняется такой настрой, попытки роста котировок будут использоваться как возможность для продаж. Таким образом, угроза тестирования отметки 70 пока сохраняется, а вероятность уверенного возвращения за пределы уровня 75 выглядит маловероятной в среднесрочной перспективе.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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