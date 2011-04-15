Доллар снова фокусируется на отметке 63 руб.

Рубль подешевел к бивалютной корзине на торгах в среду. Доллар/рубль, которая в моменте касалась 2-недельного максимума в районе 63,20 руб., обосновалась у отметки 63 руб. Пара евро/рубль достигала 73,60 руб., финишировав в области 73,40 руб.

Падение российской валюты выглядело вполне закономерным, учитывая сочетание крепкого доллара на форексе и падения котировок нефти к новым 3-месячным минимумам. Впрочем, впоследствии Brent перешла к восстановлению, а «американец» умерил пыл, но это не сильно помогло рублю, который торговался под давлением наряду с другими валютами развивающегося сегмента, а также отыгрывал спекуляции на тему подготовки в США нового законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока-2».

Вопреки ожиданиям, недавняя встреча Трампа и Путина, а точнее положительная оценка президентом ее итогов, вызвала волну критики со стороны обеих палат Конгресса, что вкупе с подготовкой новых санкций повлекло распродажи в ОФЗ и отечественных активах в целом. Впрочем, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может стабилизироваться или как минимум замедлить падение после волны ликвидации длинных позиций. Ключевым ориентиром для котировок снова выступает отметка 63 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc



















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