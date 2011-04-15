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20.07.2018

В четверг наблюдалось углубление коррекции вниз

В четверг наблюдалось углубление коррекции вниз. Рынок по-прежнему остается под давлением внешней неопределенности, связанной с динамикой цен на сырье, а также с влиянием геополитического фактора (появились сообщения о желании некоторых из американских сенаторов расширить санкции в отношении РФ). Кроме того, укрепление доллара США негативно влияет на сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Алроса (ALRS, -4.1%), Сбербанк (SBER, -4.1%), ММК (MAGN, -3.7%). Акции Магнита (MGNT) подешевели на 2.2%, Норникеля (GMKN) – на 2.1%, Ростелекома (RTKM) – на 2.0%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.6%.
Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подешевели на 10.8%, РусАква (AQUA) – на 6.5%, Самараэнерго (SAGO) – на 4.6%, ОВК (UWGN) – на 3.9%.
Фондовые индексы США понизились на 0.4% - 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.
Приостановка роста по индексу доллара (DXY) и коррекции вниз по фьючерсам на нефть Brent дает основания ожидать некоторого сокращения давления продаж в российском секторе голубых фишек в начале торгов. Однако возобновление устойчивого роста по индексу РТС пока выглядит маловероятным – внешний фон в целом остается неопределенным и не дает сигналов к притоку капитала на российский рынок. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидации в диапазоне 63.5 – 63.8 по паре доллар-рубль. Вместе с тем, данные технического анализа указывают на возможность формирования восходящего тренда по паре доллар-рубль (подтверждением могло бы стать закрепление выше 64.0).



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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