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20.07.2018

Индекс Мосбиржи может протестировать уровень поддержки 2250 п.

В пятницу 20 июля к существенному отскоку котировок российских акций вверх пока мало что располагает. Несмотря на то, что нефть Brent стабилизировалась у отметок $72-73 за баррель, геополитический фактор может предоставить индексу МосБиржи в ближайшее время возможность протестировать следующий локальный уровень поддержки 2250 п.
Внешний фон все еще носит смешанный характер. Американский рынок закрылся в минусе. Азиатские фондовые бенчмарки демонстрируют разнонаправленную динамику. Народный банк Китая (ЦБ) резко ослабил курс национальной валюты еще на 0.9%, и курс юаня в пятницу достиг минимального значения с июля 2017 года. В основе действий китайского регулятора могут лежать планы по улучшению условий для экспорта в ответ на протекционистские меры США.
Курс доллара США на отечественной валютной бирже остается под давлением бегства капитала из российских активов. Инвесторы вот уже несколько дней подряд выходят из ОФЗ, вчера российские акции снижались на повышенных оборотах. Прогнозируемый диапазон по курсу на сегодня - 63.5-64 руб./$.




Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"


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