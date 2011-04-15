Рынок акций РФ закончил торги в четверг очередным падением основных фондовых индексов. Похоже, что встреча В. Путина и

Д. Трампа разочаровала инвесторов, которые продолжили избавляться от рублевых активов на волне общей тенденции неприятия покупок активов стран с развивающейся экономикой.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (-1,74%), финансового (-1,55%) и

потребительского (-1,48%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 1,10% и закрылся на отметке 2269.45 пункта. Индекс РТС упал на 1,77% и остановился на уровне 1124.72 пункта на фоне сильного падения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне новости о том, что Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в августе. Котировки марки североморской нефти Brent к концу торгов в России увеличились на 0,30%, до 73,13 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,87%, до 68,34 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль закончил торги на негативной территории по отношению к доллару США и евро на фоне возобновления роста доходности ОФЗ и продолжения тенденции инвесторов избавляться от рублевых активов. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,04%, до 63,62 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» увеличилась на 0,65%, до 73,80 рублей.

Мы считаем, что рубль продолжит плавное ослабление по причине снижения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, иностранных инвесторов.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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