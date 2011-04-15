Противостояние продолжается, геополитика давит на рубль и российский рынок

Эта неделя проходит под знаком исхода инвесторов из российских активов. Тенденция касается и облигаций, и акций, и рубля. На российском фондовом рынке под наибольшим давлением находится «Сбербанк» – главная «голубая фишка», популярная у нерезидентов. В ОФЗ продажи наблюдаются три дня кряду - индекс RGBI (Russian Government Bond Index) с начала недели упал на 0,65%, до 139,8 пунктов. Ослабление рубля также наблюдается четвёртый день кряду, за это время курс доллара успел дойти до 63,8 руб.

Основная причина слабости российских активов – геополитическая. Заявления представителей США после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствуют о том, что противостояние двух стран продолжается. Так, Конгресс США обсудит введение санкций к проекту «Северный поток-2», а республиканец Митч Макконнелл из Сената США предложил подготовить новые меры для противостояния российскому вмешательству в выборы.

Впрочем, что-то резкого негативного в заявлениях американских конгрессменов мы не видим. Многое из этого мы слышали и ранее. На наш взгляд, валютный рынок быстро проанализирует и адекватно оценит эту информацию, а курс рубля стабилизируется. Тем более что курс пары доллар/рубль приблизился к психологическому уровню 64 руб. Пройти его с наскока будет непросто, от этого уровня пара доллар/рубль уже два раза откатывался вниз – в мае и конце июня этого года. Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 63-64 руб., для пары евро/рубль - 73,4-74,5 руб.

Вчера на рынке черного золота был довольно волатильный день – стоимость нефти марки Brent успела подняться к $73,6 и опуститься ниже $72. Однако в целом мы наблюдаем стабилизацию нефтяного рынка на текущих уровнях, чему поспособствовали заявления представителей Саудовской Аравии. Министерство энергетики этой страны сообщило, что в июле экспорт будет на июньском уровне, а в августе сократится на 100 тыс. баррелей в сутки. Член комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ Адиб аль-Аама ожидает стабилизации спроса и предложения нефти в III квартале. Любопытно, что словесные интервенции происходят после встречи комитета по мониторингу ОПЕК. Картель, безусловно, тревожит июльское снижение нефтяных котировок, и в случае более глубокой просадки он не будет стоять в стороне.

Сегодня с утра котировки черного золота опускались до $72,3 за баррель, но после 5:00 по московскому времени часть снижения была отыграна. В течение дня восходящее движение может продолжиться, но риск ещё одной просадки на нефтяном рынке сохраняется, уровнем поддержки является $71. Актуальный диапазон торгов для нефти смеси Brent на сегодня составляет $72,0-$73,5 за баррель.







Роман Ткачук, старший аналитик Альпари







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