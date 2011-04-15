Рубль вновь подошел к своим важным уровням поддержки

Индекс доллара достиг в среду годовых максимумов за счёт спроса на защитные активы. Основная нервозность в четверг и пятницу утром связана с ослаблением юаня. Страхи перед расширением торговых пошлин со стороны США вызывают беспокойство инвесторов. Против доллара юань опустился до минимальных значений за 13 месяцев. Китайские крупнейшие компании также остаются под давлением, несмотря на слабость национальной валюты.

Спрос на защитные активы на мировых биржах вредит рублю. Кроме того, инвесторы в российские активы негативно реагируют на усиление санкционного давления со стороны США. В результате российский рубль потерял более 1.1% в ходе торгов в четверг. Пара USDRUB выросла на 70 копеек до 63.66, а EURRUB – на 81 до 74.14.

Укрепление доллара не осталось не замеченным для Трампа. Президент США в интервью CNBC отметил, что юань «падает как камень», а дорожающий доллар и повышение процентных ставок вызывают беспокойство по поводу потенциального влияния на экономику. Укрепление валюты делает продукцию местных производителей сравнительно дороже, что способно затормозить рост.

Ослабление рубля на этой неделе привело основные валютные пары с ним вплотную к важным уровням. Пара EURRUB более 5 раз разворачивалась к снижению на уровнях выше 74. Шансы на это есть и сегодня, если игроки решат зафиксировать внутринедельную прибыль. Пара USDRUB в свою очередь подходит к 64, откуда трижды разворачивалась вниз с мая. Если ослабление доллара, спровоцированное комментариями Трампа, окажется устойчивым, то USDRUB может также развернуться к снижению во второй половине дня.

Но на наш взгляд, влияние комментариев президента США будет ограничено. Он ранее неоднократно высказывал подобную точку зрения, но это не мешало ФРС проводить ужесточение политики. Стоит также вспомнить, что аналогичные комментарии в Давосе в начале года хотя и вызвали немедленную реакцию на ослабление, не имели долгосрочных последствий: доллар впоследствии остановил многомесячное падение и вскоре развернулся к росту.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro











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