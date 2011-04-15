Саудиты пытаются сдержать падение цен на нефть

Котировки нефти возобновили снижение в четверг, хотя темпы удешевления несколько замедлились. Впрочем, робкие попытки восстановления пока не приносят результатов, а значит, тон ценам продолжают задавать продавцы. Brent, которая в моменте уходила под отметку 72, финишировала в районе 72,50, но завершила день с потерями. На утреннх торгах в пятницу наблюдается небольшой восходящий уклон.

Трейдеры отыгрывали рост запасов и добычи сланцевой нефти в США. Этот фактор добавился к медвежьим драйверам, которые недавно поменяли вектор движения котировок. В условиях свободного падения цен, которое происходит по большей части с подачи Трампа, Саудовская Аравия попыталась ограничить давление на котировки. Королевство заверило, что в этом месяце экспорт нефти не превысит июньских объемов, упомянуло о сокращении экспорта в августе на 100 тыс. баррелей в сутки, а также назвало разговоры о профиците предложения беспочвенным. В целом, экспортер дал понять, что не станет наводнять рынок своей нефтью, и это немного успокоило инвесторов.

Впрочем, этого недостаточно, чтобы вернуть Brent на траекторию роста, поскольку на рынке сейчас преобладают страхи по поводу того, что Трамп сделает все возможное, чтобы добиться падения цен на бензин в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

В ближайшей перспективе в центре внимания будет заседание мониторингового комитета ОПЕК, а позднее вечером – отчет Baker Hughes по числу активных буровых. Ближайший ориентир для покупателей – отметка 74. Только уверенное восстановление выше этого уровня позволит говорить об ослаблении давления.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



















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