Евро прорвал значимое сопротивление к рублю, впереди 75

В пятницу доллар оставался под давлением после выражения недовольства Трампом укреплением доллара. В результате за пятницу USDRUB потеряла 15 копеек, опустившись до 63.52, а EURRUB выросла на 31 копейку до 74.45.

Укрепление единой валюты отправило её до самых высоких значений с 10 мая и укрепив пару на уровнях, где за последние несколько месяцев она встречала внушительное сопротивление. Технический анализ подсказывает, что краткосрочно импульс роста пары способен сохраниться, на фоне срабатывания стоп-ордеров, что может отправить пару в область 75 рублей за евро. Более отдалёнными целями быков в случае развития роста евро могут стать отметки 77 и 80 – уровни предыдущих двух разворотов EURRUB.

Предстоящая на этой неделе пресс-конференция ЕЦБ имеет шансы обострить эту борьбу быков и медведей. Комментарии главы ЕЦБ после предшествующего заседания обвалили евро на 2.5%, вернув пару EURUSD в область годовых минимумов. В случае решительного разворота единой валюты, импульс на снижение способен оставаться в силе вплоть до области 72.50. Однако, более вероятным всё же выглядит сценарий взвешенных комментариев в диапазоне от нейтральных до позитивных для валюты, после порции критики от американского президента об активном давлении на свои валюты в Европе и Китае.

Американская валюта, как к рублю, так и к основным конкурентам, не смогла сходу взять важные сопротивления, будучи остановленной комментариями Трампа. Несмотря на сомнения в том, что их влияние будет продолжительным, краткосрочно они вышли в удачный момент, не позволив растущему индексу доллару закрепиться в области максимумов за прошедший год.

Ослабление доллара также помогало на прошлой неделе золоту и нефти, а также китайским площадкам нащупать поддержку. Нефти также в пятницу помогали сообщения о сокращении буровой активности.

В результате Brent торгуется вблизи $73 за баррель против минимумов прошлой недели у 71.30.

Котировки золота поднялись до уровня $1232, прибавив 1.7% к минимумам четверга на $1211.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro















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