Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на негативной ноте. По итогам торгов за неделю индекс ММВБ упал на 4,07%, а РТС потерял 6,11%. Падение спроса на акции компаний в странах с развивающейся экономикой в полной мере отразилось и на национальном фондовом рынке. Кроме акций, под давлением также оказались и ОФЗ, а рубль упал к локальному минимуму против доллара США.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний энергетического (-1,32%), потребительского (-1,04%) и

нефтехимического (-0,86%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,95% и закрылся на отметке 2247.82 пункта. Индекс РТС снизился на 0,88% и остановился на уровне 1114.59 пунктов на фоне повышения курса рубля к доллару США и снижения к евро.

Цены на сырую нефть к концу регулярной сессии в РФ продолжили

торговаться в диапазонах на волне разнонаправленных факторов. Одним из таких факторов стали ожидания снижения добычи сырой нефти Саудовской Аравией в августе, а с другой, угрозы Д. Трампа открыть стратегические запасы нефти для сдерживания роста цен. Котировки североморской нефти марки Brent к концу торгов в России выросли на 0,40%, до 72,87 доллара за баррель. Цена на западно-техасскую WTI снизилась на 0,19%, до 68,11 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии разнонаправленно против евро и доллара США на фоне локального разворота вверх пары евродоллар после того, как в четверг Трамп заявил, что ему не нравится высокий курс национальной валюты. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0.27% до 63.49 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра поднялась на 0.27% до 74.33 рублей.

Динамика рынка акций и рубля на следующей неделе будет зависеть от внешних факторов – роста цен на нефть и гособлигаций США. К тому же важную роль будет играть данные экономической статистики и решение ЦБ РФ по процентным ставкам.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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