На российском рынке возможна консолидация

В понедельник 23 июля общий фон на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанный. Азиатские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Развивающиеся рынки продолжают чувствовать слабость. Российский рынок акций также слаб по причине сильного давления геополитического фактора, тем не менее темпы падения отечественных фондовых индексов снизились.

Доллар США вновь подешевел к основным валютам на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Индекс доллара США вновь сполз к 94 п. Дональд Трамп выразил недовольство денежно-кредитной политикой собственной страны, работающей на укрепление американской валюты. В то же время Китай и ЕС придерживаются политики низких ставок, ограждая валюты от чрезмерного укрепления и обеспечивая таким образом своим товарам конкурентные преимущества при торговле.

Ситуация на рынках сырьевых товаров в целом стабилизировалась, тогда как темпы падения цен на коммодитиз серьезно замедлились. Нефть Brent торгуется около $73 за баррель.

Предположительно, сегодня индексы МосБиржи и РТС попытаются консолидироваться вблизи достигнутых в пятницу значений 2250 п. и 1115 п. Курс доллара США на столичной бирже сохранит колебания в диапазоне 63.5-64 руб./$ ближе к нижней границе указанной области. Из-за укрепления евро к доллару США до $1.170-1.175 на внутреннем валютном рынке стоимость евро может варьироваться около 74.5-75 руб./€.







Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс"







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