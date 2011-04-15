Рынком правят нерезиденты

Отскок в пятницу опять не получился: по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял почти процент. Судя по тому, что наиболее любимые нерезидентами Сбербанк и ГМК «Норникель» упали за неделю примерно на 10%, снижение рынка в целом вызваны продажами бумаг иностранцами.

Причины таких действий нерезов объясняются опасением введения новых санкций со стороны США и падающей нефтью. Но если внимательно посмотреть, то особо опасных санкций Штаты ввести не смогут. Заморозить российские средства в американских бумагах нельзя – это не только подорвет к ним доверие, но и может заставить Китай начать активно сбрасывать USTreasuries, опасаясь, что и деньги Поднебесной в этих обязательствах будут заморожены в рамках нового витка торговой войны.

Сомнительно, что нас смогут отключить от SWIFT: система-то все-таки европейская, а Европа сейчас недовольна торговыми пошлинами Трампа. Настолько же сомнительны и возможные санкции в отношении «Северного потока 2».

Поэтому новые санкции, если они вообще будут, скорее всего, ограничатся неким кругом лиц и незначимых для фондового рынка организаций, которых без решения суда и всякой доказательной базы объявят причастными к вмешательству в американские выборы.

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что муссирование санкционной темы скоро перестанет влиять на рынок.

Но сегодня с утра все говорит о том, что рынок опять откроется в минусе: американские фьючерсы теряют 0,2%, снижается и нефть. Впрочем, очень многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые могут взять паузу в распродажах. Но что им придет в голову – остается загадкой.

Решение S&P оставить российский рейтинг без изменений носит умеренно-положительный характер для рынка. Если внимательно вчитаться в пресс-релиз, то из него следует, что агентство пока не рассматривало возможность снижения рейтинга. Наоборот, оно говорит о повышении рейтинга в следующие 2 года «при увеличении темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателей аналогичных по уровню развития стран».

Очень хочется купить в расчете на отскок просевшие на прошлой неделе примерно на 10% Сбербанк и «Норникель». В частности, акции Сбера сейчас находятся на поддержке в 204 рубля, недалеко еще одна поддержка – это 200 рублей. Непросто будет пройти отметку 10000 и «Норильскому Никелю». Поэтому спекулятивные покупки в этих ценах будут оправданы.

Нужна коррекция и паре доллар-рубль, которая подошла близко к верхней границе горизонтального канала на уровне 64 руб за доллар. Здесь тоже хочется поймать отскок, тем более что рублю должен помочь налоговый период. Однако реальный курс российской валюты, как и цены акций, будут определяться действиями крупных игроков.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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