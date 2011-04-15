Нефть: риторика между США и Ираном накаляется

После незначительного восстановления в пятницу, нефть Brent снова дешевеет на утренних торгах в понедельник. Котировки консолидируются в районе отметки 73, закрыться над которой цены на смогли по итогам сессии пятницы.

Участники рынка сосредоточились на обострении противоречий между США и Ираном. Тегеран пригрозил Америке «невиданной войной», если та будет предпринимать необдуманные действия. Вашингтон дал понять, что твердо намерен продолжить жесткое давление на ближневосточную страну. Сам Трамп в свойственной ему манере подчеркнул, что ему лучше не угрожать.

Реакция рынка, который воздерживается от покупок нефти, несмотря на обострение геополитической обстановки, говорит о том, что этот конфликт не только чреват сокращением предложения, но и может дорасти до масштабов, которые подавят мировой спрос. К тому же игроки продолжают оценивать потенциальные последствия торговой войны в контексте глобального потребления.

Тем временем буровая активность в США упала максимально с марта – число установок сократилось на 5 штук – до 858 единиц. В ближайшее время рынок продолжит следить за развитием событий вокруг Америки – прежде всего, ее отношений с КНР и Ираном. Понижательные риски для Brent сохраняются.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ























В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.