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23.07.2018

Нефть: риторика между США и Ираном накаляется

После незначительного восстановления в пятницу, нефть Brent снова дешевеет на утренних торгах в понедельник. Котировки консолидируются в районе отметки 73, закрыться над которой цены на смогли по итогам сессии пятницы.
Участники рынка сосредоточились на обострении противоречий между США и Ираном. Тегеран пригрозил Америке «невиданной войной», если та будет предпринимать необдуманные действия. Вашингтон дал понять, что твердо намерен продолжить жесткое давление на ближневосточную страну. Сам Трамп в свойственной ему манере подчеркнул, что ему лучше не угрожать.
Реакция рынка, который воздерживается от покупок нефти, несмотря на обострение геополитической обстановки, говорит о том, что этот конфликт не только чреват сокращением предложения, но и может дорасти до масштабов, которые подавят мировой спрос. К тому же игроки продолжают оценивать потенциальные последствия торговой войны в контексте глобального потребления.
Тем временем буровая активность в США упала максимально с марта – число установок сократилось на 5 штук – до 858 единиц. В ближайшее время рынок продолжит следить за развитием событий вокруг Америки – прежде всего, ее отношений с КНР и Ираном. Понижательные риски для Brent сохраняются.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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